2022-2023 sezonu hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta sportif direktör Ceyhun Kazancı, Avusturya kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Wout Weghorst'un satın alma opsiyonunun 10 milyon Euro olduğunu belirten Kazancı, Rıdvan Yılmaz transferinin neden gerçekleşmediğini de açıkladı. Ayrıca Emrecan Uzunhan, Emirhan Topçu, Christian Gassnacht ve Tayfur Bingöl'le temas halinde olduklarını söyledi. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)



Avustuya'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ın sportif direktörü Ceyhun Kazancı, basın mensuplarını sorularını yantlarken önemli transfer konularına da değindi.

RIDVAN YILMAZ AÇIKLAMASI!

Ceyhun Kazancı, "Torino'nun Rıdvan Yılmaz için ilgisi vardı. Ancak güncel olarak bir teklif yok. Frankfurt takımı bir satış yapacaktı ancak sekteye uğradı. Rıdvan transferi 'şu an' için durdu. Frankfurt bir oyuncu satışı gerçekleştirmek istiyordu, bitmedi. Son anda sekteye uğrayınca, Rıdvan'la ilgili transferi şu an için durdurdular. Rıdvan transferi, o satışa bağlı.

STOPERE YERLİ TAKVİYE YAPILACAK!

Yabancı futbolcu transferleri olabilir. İki kamp bittikten sonra, teknik heyetin raporuna göre çalışma yapılır. Defansa Türk stoper için çalışmalar devam ediyor.

İKİSİNİ BİRDEN ALMAYI DÜŞÜNÜYORUZ

Emrecan ve Emirhan'ın ikisini birden almayı düşünüyoruz. Görüşmeler devam ediyor. İstanbulspor ve Çaykur Rizespor'la temaslarımız var. Kulüpleri bir değer biçti. Emrecan ve Emirhan'ın ikisini birden kadromuza katmak istiyoruz. İkisi de çok genç ve geleceği olan oyuncular. Beşiktaş'ımızın geleceğiyle ilgili böyle yatırımlar yapmaya devam edeceğiz.

Christian Fassnacht ve Tayfur Bingöl ile temas halindeyiz, görüşmeler devam ediyor.