Weghorst, Cenk Tosun, Muleka ve Saiss gibi yıldızları kadrosuna katan Beşiktaş'tan sürpriz bir atak geldi.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan Kurzawa hamlesi! Transferde 3 zorlu rakip
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Siyah beyazlı ekip, teknik direktör Valerien Ismael'in talebi doğrultusunda Kurzawa'nın peşine düştü. PSG'den ayrılması beklenen yıldız futbolcunun için Beşiktaş'a, 3 de zorlu rakip çıktı. İşte ayrıntılar...
Kara Kartal, PSG ile yolları ayırması beklenen yıldız oyuncu Kurzawa için harekete geçti.
Fransız medyasından Lequipe'in haberine göre Paris Saint Germain, Japonya turu kafilesine yıldız isimleri almak istemiyor.