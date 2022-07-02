Siyah-beyazlılarda transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken, listeye sürpriz bir isim daha dahil oldu.
TRANSFER HABERİ: Süper Lig devinden Okay Yokuşlu sürprizi!
Milli futbolcu Okay Yokuşlu, İspanya Ligi takımlarından Celta Vigo'dan ayrıldığını açıkladı. Hem orta saha hem de stoper bölgelerinde görev yapan yıldız için birçok takım harekete geçti. Adı Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'yle anılan 28 yaşındaki oyuncu için o takım ilk teması kurdu. İşte detaylar...
Siyah-beyazlılarda transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken, listeye sürpriz bir isim daha dahil oldu.
Fotomaç'ın haberine göre, eksik bölgelere yapılacak nokta atışı takviyelerle kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, operasyon için düğmeye bastı.
Listesinde birçok isim bulunan Kara-Kartal, transferde yerli isimlere ayrı bir önem veriyor.