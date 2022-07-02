TRANSFER HABERİ: Süper Lig devinden Okay Yokuşlu sürprizi!

Milli futbolcu Okay Yokuşlu, İspanya Ligi takımlarından Celta Vigo'dan ayrıldığını açıkladı. Hem orta saha hem de stoper bölgelerinde görev yapan yıldız için birçok takım harekete geçti. Adı Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'yle anılan 28 yaşındaki oyuncu için o takım ilk teması kurdu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 02.07.2022- 06:40