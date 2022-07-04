Burnley'den Weghorst ile anlaştıktan sonra Muleka için de girişimler yapan Beşiktaş, 22 yaşındaki forvetin Burnley'e gitmek istemesi nedeniyle transferi rafa kaldırmıştı.
TRANSFER HABERİ: Jackson Muleka umduğunu bulamadı! Beşiktaş'ın kararı...
Beşiktaş'ta forvet arayışları tüm hızıyla sürüyor. Siyah beyazlılarda gözler Jackson Muleka transferine çevrilmişti. Burnley'le anlaşma sağlayamayan 22 yaşındaki futbolcu yeniden Kartal'a mesaj gönderdi. Beşiktaş yönetiminin ise transferdeki tutumu net. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Burnley'den Weghorst ile anlaştıktan sonra Muleka için de girişimler yapan Beşiktaş, 22 yaşındaki forvetin Burnley'e gitmek istemesi nedeniyle transferi rafa kaldırmıştı.
Transferin çıkmaza girmesinin ardından Beşiktaş'a sürpriz bir teklif geldi. O teklifi yapan ise Muleka'nın menajeri oldu.
Muleka'nın rotasını Beşiktaş'a çeviren gelişme şöyle gerçekleşti;