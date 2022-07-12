Beşiktaş'ta Romain Saiss şoku!

Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları Avusturya'da devam ediyor. Siyah beyazlılar, Valerien Ismael yönetiminde yüksek tempoda idmanlarını gerçekleştiriyor. Yeni transferlerden Jackson Muleka, Wout Weghorst, Cenk Tosun ve Gedson Fernandes de takımla çalışmalarını sürdürüyor. Kartal'ın bir diğer transferi Romain Saiss ise sakatlığı sebebiyle takımdan ayrı olarak çalışıyordu. Faslı stoperin sakatlık durumuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Özel Haber / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Kubilay Açıkgün| Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 12.07.2022- 13:19 Güncelleme Tarihi: 12.07.2022- 13:51