Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.
Beşiktaş'ta Romain Saiss şoku!
Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları Avusturya'da devam ediyor. Siyah beyazlılar, Valerien Ismael yönetiminde yüksek tempoda idmanlarını gerçekleştiriyor. Yeni transferlerden Jackson Muleka, Wout Weghorst, Cenk Tosun ve Gedson Fernandes de takımla çalışmalarını sürdürüyor. Kartal'ın bir diğer transferi Romain Saiss ise sakatlığı sebebiyle takımdan ayrı olarak çalışıyordu. Faslı stoperin sakatlık durumuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Özel Haber / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Siyah beyazlılar, Valerien Ismael yönetimindeki çalışmalarını Avusturya'da gerçekleştiriyor.
Fransız çalıştırıcı Ismael, futbolculara yüksek tempoda antrenmanlar yaptırıyor.