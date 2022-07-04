Beşiktaş'ın günlerdir transferini noktalamayı beklediği Wout Weghorst konusunda işin uzamasının tek sebebi Burnley...
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Wout Weghorst'ta şoke eden gerçek! Burnley...
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Golcü arayışlarını sürdüren ve bu bölgeyi ilk olarak Cenk Tosun ile güçlendiren Beşiktaş, Wout Weghorst transferi için geri sayıma geçti. Siyah-beyazlılar, Hollandalı golcüyle her konuda anlaşma sağlarken; transferin neden resmiyet kazanmadığı merak konusu olmuştu. Deneyimli forvetin kulübü Burnley'in, Beşiktaş'ın satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği futbolcuyu MLS ekiplerine satmak istediği ancak hedefine ulaşamadığı ortaya çıktı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
İngiliz ekibi, Beşiktaş'ın satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği Hollandalı golcüyü bir haftadır bonservisiyle satmak için çalışmalar yürütüyordu.
Sabah'ın haberine göre; Burnley'nin ABD'li sahipleri, ocak ayında 14 milyon Euro'ya aldıkları 29 yaşındaki oyuncuyu, MLS takımlarına önerdi.