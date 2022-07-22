2022-2023 sezonu hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ın yeni transferi Wout Weghorst yeni sezon, transfer süreci ve takımın taktik anlayışı hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Weghorst, "Takımın hangi sistemi uygulayacağı en önemlisi. Biz şu an iki 9'lu sistemli oynuyoruz, ona çalışıyoruz. Bu sistem değişebilir ama biz hocanın verdiği sistemi çok iyi uygulamalıyız." dedi.

Beşiktaş'ın yeni transferi Wout Weghorst, yeni sezon, taktik anlayış, transfer süreci, ve fiziksel durumu hakkında açıklamalarda bulundu. TRT Spor'a konuşan Weghorst'un açıklamalarından A Spor'un derledikleri şu şekilde;

Wout Weghorst: "Her şey güzel gidiyor. Çok iyi hazırlanıyoruz sezona iyi başlamak için, takım arkadaşlarımı tanıyorum. Hava sıcak biraz yüzden antrenmanlarımızı biraz geç yapıyoruz ama her şey güzel gidiyor."

"BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ İLGİ ÇEKİCİ GELDİ"

"Burnley'de küme düştükten sonra Beşiktaş bana ilgisini gösterdi. Türkiye ile hiç iletişimim olmamıştı ama Beşiktaş'ın teklifi ilgi çekici geldi. Hoca ve Ceyhun beyle konuştuktan sonra süreç adım adım ilerledi. Taraftarın inanılmaz etkisi oldu."

"Beşiktaş'a gelme konusunda çok kişiyle görüşmedim. Taraftarın sevgisini gördükten sonra kararımı vermiştim. Gördüğüm sevgi beni buraya gelmeye ikna etti."

"Takımın hangi sistemi uygulayacağı en önemlisi. Biz şu an iki 9'lu sistemli oynuyoruz, ona çalışıyoruz. Bu sistem değişebilir ama biz hocanın verdiği sistemi çok iyi uygulamalıyız."

"RACHID GHEZZAL İLE OYNAMAK HEYECANLANDIRIYOR!"

"Rachid ile çok iyi anlaştık, bunu da çok fazla dile getirmek istemiyorum baskı yaratmamak için ama şimdiden aramızda bir bağ var. Rachid Ghezzal ile oynamak beni heyecanlandırıyor."

"Önde baskı ve topu kaptırınca hemen baskı, bu özelliklerim var. Baskıyı başlatacak isim olacağım, arkadaki isimlerin de bana destek olacaklarını biliyorum. Tabii ki ben bir forvetim, benden en büyük beklenti gol. Yapmam gereken en önemli şey tabii ki gol atmak."

"Her şeyimi vereceğim. Savaşacağım, tutkulu oynayacağım. Şampiyonluk kazanmak istiyorum, tabii ki Türkiye Kupası da var. Çok gol atmak, gol kralı olmak istiyorum."