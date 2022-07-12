Beşiktaş - Viktoria Plzen - CANLI İZLE | Beşiktaş - Viktoria Plzen maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Gelecek sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş, 2. hazırlık maçında Viktoria Plzen ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Beşiktaş - Viktoria Plzen maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

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Beşiktaş, 2022-23 sezonu hazırlıklarını sürdürüyor. Siyah beyazlı ekip, Bundesliga ekibi Viktoria Plzen ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Beşiktaş - Viktoria Plzen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - VIKTORIA PLZEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Viktoria Plzen maçı 12 Temmuz Salı günü oynanacak ve maç saat 17:00'da başlayacak. Müsabaka Spor Smart ekranlarından canlı yayınlanacak.