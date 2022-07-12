Beşiktaş, 2022-23 sezonu hazırlıklarını sürdürüyor. Siyah beyazlı ekip, hazırlık maçında Viktoria Plzen ile kozlarını paylaşıyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
İŞTE İLK 11'LER:
Beşiktaş: Ersin, Necip, Welinton, Montero, Rosier, Umut, Salih, Gedson, Emirhan Delibaş, Boyd, Cenk
Viktoria Plzen: Stanek, Pernica, Cihak, Havel, Rezník, Kalvach, Bucha, Sykora, Mosquera, Kopic, Chory
BEŞİKTAŞ - VIKTORIA PLZEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Beşiktaş - Viktoria Plzen maçı 12 Temmuz Salı günü saat 17:00'de başladı. Müsabaka Spor Smart ekranlarından canlı yayınlanıyor.