Beşiktaş - Viktoria Plzen CANLI İZLE (Beşiktaş - Viktoria Plzen canlı anlatım)

Gedson, Cenk, Saiss, Weghorst ve Muleka gibi transferlerle kadrosunu güçlendiren Beşiktaş, gelecek sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Werder Bremen ile ilk hazırlık maçından galibiyetle ayrılan Kartal, 2. hazırlık maçında Viktoria Plzen ile karşılaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımı için tıklayın...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 12.07.2022- 17:30