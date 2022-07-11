Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Kasımpaşa formasıyla Süper Lig'e damga vuran Jackson Muleka'yı kadrosuna kattı. Siyah beyazlı ekibin Kongolu oyuncusu A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

Muleka'nın açıklamalarından satır başları;

"Kasımpaşa'daki ilk anımdan itibaren kulüp bünyesindeki herkes, bana duydukları güveni çok yoğun bir şekilde hissettirdiler. Bunun başarımda etkisi var."

"Ben dindar bir insanım. Her şeyden önce bu Tanrı'nın bir lütfu. Onun desteğiyle bu başarıyı kazanma şansına eriştim."

"9 kardeşiz. Ben tam ortancayım. 4 erkek, 4 kız kardeşim var. Afrika'daki her çocuk gibi futbola sokakta başladım."

"Beşiktaş, bana bir teklifle geldiğinde kulübün tarihi, her sene Avrupa'da olması ve büyüklüğünü düşündüğünüzde nereye transfer olacağınıza dair kararınız netleşiyor. Beşiktaş seviyesinde bir takıma gelmek, kariyerim için çok önemliydi."

"Mazembe'deki dönemimde Beşiktaş'ın bana ilgisi olduğunu çok sonradan Mazembe yöneticilerinden öğrendim. Öğrendiğimde Standard Liege'e imza atmıştım. Günün sonunda Türkiye ile bir şekilde uzun zamandır devam eden bir bağlantım vardı. Nihayetinde buradayım."

"Kasımpaşa beni kadrosuna katmak için son güne kadar ısrarcı oldu. Beni çok eski günlerden takip ediyorlardı. İki kulüp arasında tercih yapmam gerektiğinde gözüm kapalı şekilde Beşiktaş'ı seçtim."

"Ben bir hücum oyuncusuyum. Hocamız beni farklı yerlerde kullanmak isteyebilir, sezon içerisinde değişiklikler olabilir. Benim çok çalışarak hocamızı formayı istediğime ikna etmem gerekiyor."

"Oynadığım her maçta daha iyisini yaparak, gol atarak takımıma katkıda bulunmak istiyorum. Taraftarlar, bu kulübe büyük bir tutkuyla bağlı. Onları mutlu etmek istiyorum."