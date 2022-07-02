TRANSFER HABERİ: Beşiktaş Christian Fassnacht'ta geri sayıma geçti!

Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları sürüyor. Hücum bölgesindeki transferleri tamamlamaya çok yaklaşan siyah beyazlılar, orta saha için radarına aldığı Christian Fassnacht için de büyük bir adım attı. İşte flaş transfer gelişmesinin ayrıntıları... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 02.07.2022- 06:40