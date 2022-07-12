Adı Beşiktaş'la anılan Samuel Umtiti'yle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Adı Beşiktaş'la anılan Samuel Umtiti'ye transfer şoku!
Geçtiğimiz sezonlarda adı Beşiktaş'la anılan Samuel Umtiti'yle ilgili çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. İspanyol devi Barcelona'nın yollarını ayırmak istediği Fransız savunmacı, transferde şok bir gelişmeyle karşı karşıya kaldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Yıldız savunmacının ismi geçtiğimiz sezonlarda siyah beyazlılarla anılmıştı.
Kartal'ın, Fransız stoper için Barcelona ile görüştüğü iddia edilmişti.