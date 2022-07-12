BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'da Cyle Larin'in yerine Alberth Elis!

Transfer döneminde adından sıkça söz ettiren Beşiktaş, 5 futbolcuyu kadrosuna dahil ederek önemli takviyeler yaptı. Çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlıların, takımdan ayrılıp Club Brugge'e giden Cyle Larin'in yerine düşündüğü isim ise ortaya çıktı. Kara Kartal bonservisi Bordeaux'da bulunan Alberth Elis'i listesine aldı. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 12.07.2022- 14:48