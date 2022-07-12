Beşiktaş'ta Cyle Larin'in ayrılığı sonrası hücum hattına takviyeler devam ediyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'da Cyle Larin'in yerine Alberth Elis!
Transfer döneminde adından sıkça söz ettiren Beşiktaş, 5 futbolcuyu kadrosuna dahil ederek önemli takviyeler yaptı. Çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlıların, takımdan ayrılıp Club Brugge'e giden Cyle Larin'in yerine düşündüğü isim ise ortaya çıktı. Kara Kartal bonservisi Bordeaux'da bulunan Alberth Elis'i listesine aldı. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Cenk Tosun, Wout Weghorst ve Muleka'yı transfer eden Kartal'ın son hedefi ise belli oldu.
Akşam'ın haberine göre; siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'nin de uzun süredir peşinde olduğu hücum oyuncusu Alberth Elis'i listesine ekledi.