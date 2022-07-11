Beşiktaş'tan bayram hediyesi! Yıldız oyuncu İstanbul'a geldi
Kartal'dan sürpriz hamle! Avrupa devleri de istiyor
Kurban Bayramınız mübarek olsun
Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak?
Aspor Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da çift idman! G.Saray'da çift idman! 00:32
Arda Güler'den flaş paylaşım! Arda Güler'den flaş paylaşım! 00:29
Arda Güler'den flaş paylaşım! Arda Güler'den flaş paylaşım! 00:29
"Kulübün büyüklüğü kanıtlandı" "Kulübün büyüklüğü kanıtlandı" 23:35
Mensah'tan flaş Arda Güler sözleri! Mensah'tan flaş Arda Güler sözleri! 23:34
Serdar Dursun'dan Arda yorumu! Serdar Dursun'dan Arda yorumu! 23:34
Daha Eski
"Kulübün büyüklüğü kanıtlandı" "Kulübün büyüklüğü kanıtlandı" 23:34
Mensah'tan flaş Arda Güler sözleri! Mensah'tan flaş Arda Güler sözleri! 23:30
Serdar Dursun'dan Arda yorumu! Serdar Dursun'dan Arda yorumu! 23:27
Maç bitti sosyal medyada Arda Güler çılgınlığı başladı! Maç bitti sosyal medyada Arda Güler çılgınlığı başladı! 23:20
Maç bitti sosyal medyada Arda Güler çılgınlığı başladı! Maç bitti sosyal medyada Arda Güler çılgınlığı başladı! 23:12
İnan'dan flaş Arda ve Jesus sözleri! İnan'dan flaş Arda ve Jesus sözleri! 23:10
SON DAKİKA