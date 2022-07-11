Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları sürüyor.
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Paul Onuachu hamlesi!
Beşiktaş yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah beyazlılar hücum hattına Wout Weghorst, Jackson Muleka ve Cenk Tosun'u transfer etmişti. Avrupa basınından, Kartal'ın transfer gündemine dair flaş bir iddia geldi. Kartal'ın, Genk'in 17 milyon Euro'luk piyasa değerine sahip golcüsü Paul Onuachu'yu isteyen takımlar arasında bulunduğu iddia edildi. İşte flaş gelişmenin ayrıntıları... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Yönetim, Valerien Ismael'in verdiği rapora göre görüşmelerini gerçekleştiriyor.
Bu doğrultuda Kartal, ileri hatta takviye peşinde.