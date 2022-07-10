Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş'ta, transfer çalışmaları da sürüyor.
Beşiktaş'a Jovane Cabral transferinde büyük şok!
Yeni sezona Valerien Ismael yönetiminde hazırlanan Beşiktaş'ta, transfer görüşmeleri sürüyor. Fransız hocanın raporu doğrultusunda hamlelerini gerçekleştiren siyah beyazlılar, Sporting forması giyen Jovane Cabral'ı kadrosuna katmak istiyordu. Ancak 24 yaşındaki oyuncunun transferinde beklenmedik bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Siyah beyazlılar, şu ana kadar kadrosuna Wout Weghorst, Jackson Muleka, Cenk Tosun, Gedson Fernandes ve Romain Saiss gibi isimleri kattı.
Hücuma yönelik bir takviye daha yapacak olan Kartal, Sporting forması giyen Jovane Cabral'ı gündemine almıştı.