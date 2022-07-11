Yeni sezon öncesi hazırlıklarını Avusturya'nın Bad Haring sürdüren Beşiktaş, günün ikinci çalışmasını gerçekleştirdi.

Teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde yapılan antrenman; pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmasıyla başladı. Taktik programının yer aldığı uygulamalar ve kondisyon koşuları ile devam eden antrenman, iki takım halinde yapılan oyun çalışmaları ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, çalışmalarına yarın TSİ 11.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.

