Yeni sezon öncesi hazırlıklarını Avusturya'nın Bad Haring sürdüren Beşiktaş, günün ikinci çalışmasını gerçekleştirdi.
Teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde yapılan antrenman; pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmasıyla başladı. Taktik programının yer aldığı uygulamalar ve kondisyon koşuları ile devam eden antrenman, iki takım halinde yapılan oyun çalışmaları ile sona erdi.
Siyah-beyazlılar, çalışmalarına yarın TSİ 11.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.
Beşiktaş’ta yeni sezon hazırlıkları sürüyor
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta antrenmanlar Valerien Ismael yönetiminde devam ediyor. Siyah-beyazlılar çalışmalarına Avusturya’nın Bad Haring bölgesinde sürdürecek.
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 11.07.2022- 20:16
Yeni sezon öncesi hazırlıklarını Avusturya'nın Bad Haring sürdüren Beşiktaş, günün ikinci çalışmasını gerçekleştirdi.