Beşiktaş - Viktoria Plzen hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Werder Bremen'i 2-1 yenen Beşiktaş, 2. hazırlık maçında Viktoria Plzen ile kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Beşiktaş - Viktoria Plzen hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Beşiktaş, 2022-23 sezonu hazırlıklarını sürdürüyor. Siyah beyazlı ekip, Bundesliga ekibi Viktoria Plzen ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Beşiktaş - Viktoria Plzen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - VIKTORIA PLZEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Viktoria Plzen maçı 12 Temmuz Salı günü oynanacak ve maç saat 16:00'da başlayacak.