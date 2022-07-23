Beşiktaş'ta Badra Cisse sürprizi!
Beşiktaş'ın 19 yaş altı takımında forma giyen Fildişi Sahilli futbolcusu Badra Cisse, İspanya kampına katıldı. Savunma bölgesinde görev yapan 19 yaşındaki oyuncu, siyah-beyazlı takımın Avusturya kampına katılmış ancak İspanya kampı kadrosuna alınmamıştı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 23.07.2022- 14:08
Beşiktaş'ın 19 yaş altı takımında forma giyen Fildişi Sahilli oyuncusu Badra Cisse, İspanya kampına katıldı.
Cisse, teknik direktör Valerien Ismael'in talebi üzerine İspanya'ya gelerek kampa dahil oldu.
Savunma bölgesinde görev yapan 19 yaşındaki oyuncu, siyah-beyazlı takımın Avusturya kampına katılmış ancak İspanya kampı kadrosuna alınmamıştı.