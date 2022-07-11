Beşiktaş'ın yeni transferi Wout Weghorst, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Hollandalı yıldız, siyah beyazlılara transfer sürecinden, yeni sezondaki hedeflerine kadar birçok konuda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Weghorst ayrıca Beşiktaş'ın eski golcüsü Mario Gomez'in kendisine benzetilmesi hakkında da konuştu. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ın yeni transferi Wout Weghorst, siyah beyazlıların Avustuya kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İŞTE O SÖZLER:

"Yeni bir macera. Çok heyecanlıyım. Türkiye ile çok fazla iletişimim olmamıştı. Türkiye'de taraftarlar harika. Beşiktaş önce ilgi göstermeye başladı. İlgi olunca iyi hissettim. Taraftarları ve ülkeyi düşündüğümde kariyerim adına iyi adım olacağını hissettirdi."

"Beşiktaş ve Türkiye'nin en iyi seçenek olduğunu hissettim. Sonra da süreç ilerledi. Süreç iyi başladı ve iyi gidecek. Birlikte çok başarılı olacağız."

"GOMEZ'E SAYGI DUYUYORUM AMA..."

"Mario Gomez'i tabii ki tanıyorum, çok büyük bir oyuncu. Bence Türkiye'de iyi işler yaptı. Gomez'e saygı duyuyorum ancak başka bir oyuncu ile kıyaslanmayı pek sevmem. Ben Weghorst olarak kendi özelliklerimle var olmak istiyorum ve burada en az onun kadar başarılı olmak istiyorum."

"AMACIM ÇOK GOL ATMAK"

"Hocamızla konuştuk. Benden neler istediğini biliyorum. Ben de takıma neler katabileceğimi biliyorum. Kendimi biliyorum. Oyun içinde kalan, sürekli yüksek tempoda, bol gol atılacak bir strateji için çalışacağız. Beklentilerinin farkındayım. Gol atmak, çok gol atmak. Hocamızın istediği oyuncu profilinde olduğumu söyleyebilirim."

"Taraftarlarla beraber iç sahadaki o atmosferi yaşamak için sabırsızlanıyorum."

"Almanya'da gol kralı olmak isterdim ama Lewandowski ve Haaland ile yarışıyordum. Türkiye'de gol kralı olmak istiyorum."

"Geçen sezon Wolfsburg'la Şampiyonlar Ligi'nde oynayıp gol atamamıştım. Kısa vadedeki en büyük hedeflerimden biri Şampiyonlar Ligi'nde tekrar oynayıp goller atmak istiyorum."

"Weghorst on fire, güzel şarkı. Alkmaar'da benim seçtiğim şarkı buydu ve taraftarlar da bunu sürekli söyledi. Beşiktaş taraftarının da gollerden sonra bu şarkıyı söylemesi beni çok mutlu eder."

"Beşiktaş'ı seçtim çünkü inanılmaz bir taraftar kitlesi var. Evime hediyeler yolladı, akrabalarıma ulaştılar. İnanılmaz bir duyguydu benim için."

"Transfer sürecim biraz uzun sürdü. Şampiyonlar Ligi'nde oynayan takımlardan da teklifler vardı. Ama ben doğru kararı vererek Beşiktaş'ı seçtim. İnanılmaz özel ve büyük bir takım."

"Michy Batshuayi'nin golleri direklere takıldı, şanssızlığını biliyorum. Burada olmadığım için yorum yapmak istemiyorum ama iyi bir oyuncu olduğunu biliyorum."