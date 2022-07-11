Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren siyah beyazlılar transfer çalışmalarına devam ediyor.
Beşiktaş'tan Eray Cömert hamlesi! Transfer...
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Siyah-beyazlılarda yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında gündeme sürpriz bir isim geldi. Vida'nın ayrılığı sonrası 3'lü savunma hattının sağ tarafı için bonservisi Valencia'da oynayan Eray Cömert geldi. İşte son detaylar...
3-4-3 sisteminde yeni sezon planlamasını yapan Valerien Ismael savunmaya istediği stoperleri yönetime iletti.
Beşiktaş sezon öncesi savunma hattına Romain Saiss transferini gerçekleştirmişti.