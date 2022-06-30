Transfer haberi: Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürüyor. Şu ana kadar Gedson Fernandes ve Romain Saiss'i kadrosuna katan siyah-beyazlılar Jovane Cabral için yeni bir teklifte bulundu. İşte detaylar...

Siyah-beyazlıların Jovane Cabral için girişimler tüm hızıyla devam ediyor. Fotomaç'ın Portekiz basınından derlediği habere göre, Beşiktaş ile Sportig Lizbon'un 24 yaşındaki kanat oyuncusu için anlaşmalarının artık yüksek ihtimal olduğu ifade edildi. Ülke basınında çıkan haberlerde, yıldız oyuncunun bonservisinin yarısı için yapılan 2.5 milyon euro'luk teklifin geri çevrilmesinin ardından Beşiktaş'ın bonservisinin tamamı için yaptığı 4 milyon euro'luk teklifin de kabul görmediği belirtildi. Bunun üzerine siyah-beyazlıların teklifini 4.5 milyon euro + bir sonraki satıştan %20 pay olarak revize ettiği belirtildi. Fransız ekibi Marsilya'nın bu transferden çekilmesinin ardından Beşiktaş'ın Cabral transferinde şansının çok yükseldiği belirtildi.

24 yaşındaki futbolcu Sporting Lizbon formasıyla bugüne kadar 97 maçta 21 gol atarken, 17de asist yaptı ve toplamda 38 gole direkt katkı yaptı. Cabral, geçen sezon kiralık oynadığı Lazio'da 4 maçta oynadı ve 1 gol atabildi.