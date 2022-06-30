Beşiktaş yönetimi, Vida'nın boşluğunu Romain Saiss ile doldururken, aynı bölgeye yerli bir takviye daha yapmak için dört koldan saldırıyor. Fotomaç'ın haberine göre İstanbulspor forması giyen Emrecan Uzunhan, adaylardan biri. 21 yaşındaki stoper için İstanbul ekibi ile görüşen Beşiktaş, talep edilen 3 milyon Euro bonservis bedelinden indirim istedi. Çaykur Rizespor'dan Emirhan Topçu da siyah beyazlıların gündeminde. 21 yaşındaki stoper için Karadeniz ekibi ile temas başladı. Adana Demirspor'da geçen sezon 29 maçta görev alan Tayyip Sanuç Beşiktaş'ın stoper adayları arasında yer alıyor. Adana kulübü ile görüşen siyah-beyazlılar henüz anlaşma sağlayamadı. Beşiktaş altyapısından yetişen Atınç Nukan, siyah beyazlı kulübe geri dönebilir. 28 yaşında savunmacının Göztepe ile sözleşmesi devam ediyor. TFF 1. Lige düşen İzmir ekibi ile yollarını ayırma ihtimali olan Atınç, siyah beyazlıların görüştüğü oyuncular arasında yer alıyor.