TRANSFER HABERİ: Beşiktaş gözünü kararttı! Daniel Amartey için yeni teklif

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor. Siyah beyazlılar, Leicester City forması giyen Daniel Amartey'i kadrosuna katmak istiyor. Kartal, ısrarla transfer etmek istediği 27 yaşındaki futbolcu için teklif artırdı. Transfer için bayram sonrası son bir görüşme daha yapılacağı ifade edildi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 10.07.2022- 06:40