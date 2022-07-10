Beşiktaş sağ stoper transferi için yoğun mesai harcıyor.
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş gözünü kararttı! Daniel Amartey için yeni teklif
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor. Siyah beyazlılar, Leicester City forması giyen Daniel Amartey'i kadrosuna katmak istiyor. Kartal, ısrarla transfer etmek istediği 27 yaşındaki futbolcu için teklif artırdı. Transfer için bayram sonrası son bir görüşme daha yapılacağı ifade edildi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Takvim'in haberine göre, transfer listesinde birçok isim bulunan Siyah-Beyazlılar, Leicester City forması giyen Daniel Amartey için yeni bir hamle daha yapacak.
Kara Kartal'ın 27 yaşındaki Ganalı stoper için teklifini 1.9 milyon Euro'ya kadar çıkardığı öğrenildi.