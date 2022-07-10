Süper Lig'de yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş, çalışmalarını sürdürüyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Can Bozdoğan Kartal'da kalacak mı? O detay dikkat çekti
Beşiktaş'ta transfer hareketliliği sürüyor. Yeni sezon öncesinde oldukça önemli hamleler yapan siyah beyazlı ekibin sıradaki gündemi Can Bozdoğan. Oyuncunun kulübü Schalke ile pazarlıklar sürerken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar...
Transferde de hareketli günler geçiren siyah-beyazlılar Weghorst, Cenk Tosun, Muleka ve Saiss gibi isimleri kadrosuna katmıştı.
Beşiktaş'ta geleceği merak edilen isimlerden biri de genç futbolcu Can Bozdoğan'dı...