Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş, ilk hazırlık maçında Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen'i 2-1 mağlup etti.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael'den transfer açıklaması!
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da gerçekleştirdiği kampla sürdüren Beşiktaş, hazırlık maçında Werder Bremen ile karşılaştı. Siyah-beyazlılar, 1-0 geriye düşütğü maçta rakibini 2-1 mağlup etti. İlk hazırlık maçından galibiyetle ayrılan Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, mücadele sonrası transfer çalışmalarıyla ilgili konuştu. İşte Fransız çalıştırıcının açıklamaları... (BJK spor haberi)
Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, "İlk maçımız, kampımızdaki 2'nci haftamız ama biraz erken oynadık bu maçı diyebilirim.
Eksiklerimiz hala var. Milli takımlardan dönen oyuncuları ve yeni dahil olan oyuncuları takıma yeni yeni entegre ediyoruz.