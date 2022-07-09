Beşiktaş'ta transferde rota sol bek pozisyonuna döndü.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Tayfur Bingöl transferinde sorun çıktı!
Beşiktaş'ın bir süredir gündeminde yer alan Tayfur Bingöl konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlıların kadrosuna katmak istediği yıldız için Alanyaspor yüksek bir bonservis talebi etti. (BJK SPOR HABERLERİ)
Siyah beyazlılar, Rıdvan Yılmaz konusunda Frankfurt ile anlaşamamasına karşın, Tayfur'un transferini istiyor.
Bilindiği üzer Tayfur da Beşiktaş'a transfer olmayı istiyordu.