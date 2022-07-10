"BEN ŞU ANDA JOSEF DE SOUZA'YSAM BU, TÜRKİYE'NİN SAYESİNDE"

"Şu anda bu durumla ilgili bir gelişme yok. Bu isteğimi daha önce dile getirmiştim. Ailem de böyle istiyor. Bunun kolay olmadığını zaten biliyoruz. Bürokratik bir süreç. Türkiye benim için çok değerli ve önemli. Bana her şeyimi veren bir ülke diyebilirim. Ben şu anda Josef de Souza'ysam bu Türkiye'nin sayesinde. Türk halkı ciddi anlamda bana çok büyük bir sevgi gösterdi. Beni çok güzel kabul etti. Bende bu sevginin karşılığını onlara vermek istiyorum. Gençlere yardım etmek istiyorum. Gerek futbolculara, gerek diğer insanlara yardım ediyor, tavsiyeler veriyorum. Milli takımda oynamak ve bu sevginin karşılığını Türk halkına, milli takıma yardım ederek vermek benim isteğim. Tabi ki bu bürokratik bir şey, kurallarla, yasalarla ilgili bir şey"