Beşiktaş yeni sezona hazırlanıyor

Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları ara vermeden devam ediyor. Siyah-beyazlılarda Valerien Ismael yönetiminde gerçekleşen antrenman Isınma, istasyon koşuları ve açma germe hareketleriyle başlayan idman, dar alanda pas ve 5'e 2 top kapma çalışmalarıyla tamamlandı.

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 29.06.2022- 15:15