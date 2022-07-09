TRANSFER HABERİ: Beşiktaş Jovane Cabral için fiyat yükseltti! İşte o rakam

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş Jovane Cabral için fiyat yükseltti! İşte o rakam

Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Siyah beyazlılar, bir yandan da transfer görüşmelerini sürdürüyor. Bu doğrultuda yönetim, Portekiz Ligi takımlarından Sporting'de forma giyen Jovane Cabral'ı gündemine almıştı. 24 yaşındaki yıldızı ısrarla isteyen Beşiktaş, Cabral için fiyat yükseltti. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)