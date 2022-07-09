Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş Jovane Cabral için fiyat yükseltti! İşte o rakam
Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Siyah beyazlılar, bir yandan da transfer görüşmelerini sürdürüyor. Bu doğrultuda yönetim, Portekiz Ligi takımlarından Sporting'de forma giyen Jovane Cabral'ı gündemine almıştı. 24 yaşındaki yıldızı ısrarla isteyen Beşiktaş, Cabral için fiyat yükseltti. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Valerien Ismael yönetiminde çalışmalarını sürdüren Kartal, ligde başarılı bir sezon geçirmek istiyor.
Bu doğrultuda transfer planlamaları da devam ediyor.