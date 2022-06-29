Beşiktaş yerli stoper konusunda atağa kalktı. Fotomaç'ın haberine göre, siyah-beyazlılar, Süper Lig'in yeni ekiplerinden biri olan İstanbulspor'da forma giyen Emrecan Uzunhan'ı kadrosuna katmak istiyor.



Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile İstanbulspor Başkanı Ecmel Sarıalioğlu bu transfer için bir araya geldi.



Beşiktaş'ın Emrecan Uzunhan karşılığında takasta bir oyuncu ve para vereceği gündemde.





İstanbulspor altyapısından yetişen ve potansiyeli yüksek bir futbolcu olarak bilinen Emrecan transferinden İstanbulspor da kazançlı çıkmak istiyor. Bu nedenle Emrecan'a karşılık takaspara talebi var.



Başkanlar seviyesinde yapılan görüşmede siyah-beyazlıların Boyd-Emrecan takasını önerdikleri ancak İstanbulspor'un ise bir miktar da para istediği öğrenildi. Taraflar arasındaki görüşmeler devam ediyor.



SOL AYAKLI 1.89 BOYUNDA

26 Şubat 2001 doğumlu olan Emrecan Uzunhan, 1.89 boyunda.



Sol ayağını iyi kullanan bir stoper olarak dikkatleri üzerine çeken Emrecan, 4 Ağustos 2020'den beri İstanbulspor'da görev yapıyor.



Sarı- siyahlı takımla 30 Haziran 2025 tarihine kadar kontratı bulunuyor.



SERT BiR STiLi VAR

Emrecan Uzunhan ile ilgili bir diğer detay ise Galatasaray altyapısında 2 sezon forma giydikten sonra 2014 yılında İstanbulspor'a geçmiş olması.



Sert bir stile sahip olan Emrecan Uzunhan, hava hakimiyeti ve oyun kurabilme becerisiyle öne çıkıyor.