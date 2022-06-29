Beşiktaş santrfor hattını iki önemli isimle güçlendiriyor. Siyah beyazlıların anlaşmaya vardığı Wout Weghorst’un bugün İstanbul’a gelip imza atması beklenirken, Jackson Muleka için kulübü Standar Liege ile de el sıkışıldı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta bir süredir büyük uğraş verilen santrfor harekatı çifte imza ile sonlanıyor.

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar, uzun süredir peşinde olduğu Weghorst'tan olumlu yanıtı aldı.



Fotomaç'ın haberine göre, Hollandalı forvet ile senelik 2.7 milyon euro garanti ücret karşılığında anlaşan ve 29 yaşındaki golcünün ailesini ikna etti ve teklifi kabul ettiğini yönetime bildirdi.



Hollandalı yıldızın bugün (en geç yarın) İstanbul'a gelerek kendisini Beşiktaşlı yapacak olan sözleşmesi imzalamayı bekleniyor.

Weghorst ardından ülkesine dönecek ve Beşiktaş'ın Avusturya kampında takıma dahil olacak.

İKİNCİ BOMBA MULEKA!

Siyah-beyazlılar ikinci bombayı da Jackson Muleka'yı alarak yapacak.



Beşiktaş yönetimi önce Kongolu futbolcuyu ikna ederken, ardından kulübü Standard Liege ile yapılan uzun pazarlıkların ardından anlaşma sağladı.



Belçika kulübü, Kasımpaşa'da ortaya koyduğu başarılı performansla değerini katlayan Demokratik Kongolu futbolcuyu 4 milyon euro'luk satın alma opsiyonlu olarak Beşiktaş'a kiralamayı kabul etti.

Ancak bu satın opsiyonunun zorunlu olmayacağı belirtildi. Kulüplerin el sıkışmasının ardından Mukela'nın da hafta sonunda gelmesi bekleniyor.



MULEKA'DAN VODAFONE PARK PAYLAŞIMLARI!

Beşiktaş'ın imza için gün saydığı Muleka'dan flaş paylaşımlar geldi.

Golcü futbolcu, Instagram hesabından Vodafone Park'taki Beşiktaş - Kasımpaşa maçında attığı gollerde yaşadığı sevinci paylaştı.

Beşiktaş'la görüşmeler tüm hızıyla devam ederken bu paylaşımlar taraftarları da heyecanlandırdı.

17 GOLE ETKi ETTİ!

Geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giydiği Kasımpaşa'da 14 Süper Lig karşılaşmasına çıkıp 12 gol, 5 asist üreterek dikkatleri üzerine çeken Jackson Muleka'nın, toplamda 17 gole direkt katkı sağladı.



CENK TOSUN TAMAM AMA!

Beşiktaş'ın eski forveti Cenk Tosun'un yeni sezonda siyah-beyazlı formayı giymesine kesin gözüyle bakılıyor.



Yıldız oyuncu Cenk Tosun'la yapılan görüşmelerde garanti para + bonus konusunda büyük ölçüde anlaşma sağlanırken, Başkan Çebi ise bu transfer "Onu kapımız her zaman açık. Fakat her transferde olduğu gibi bu transferin de bir 'ama'sı var" ifadelerini kullandı.