Sergen Yalçın'dan tatil keyfi!

26 YAŞ KÜÇÜK SEVGİLİ

Yalçın, Aslı Turan'dan ayrıldıktan sonra kendisinden 26 yaş küçük Ukraynalı model Lisaveti Karibskaya ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Geçen yıl Alaçatı'da tatilin tadını çıkaran Yalçın (48) ve Karibskaya (22), ilk kez objektiflere yansımıştı. İkili, tatilde arkadaşları Sezer Çakır ile bir araya gelmişti.

SOSYAL MEDYADA TAKİBİ BIRAKTILAR

Birliktelikleri sosyal medyaya da yansıyan çift hakkında kısa süre sonra ayrılık iddiaları ortaya atılmıştı. Yaklaşık dokuz aydır aşk yaşayan genç model ve 48 yaşındaki teknik adamın ayrıldığı öne sürülmüştü.

İkilinin sosyal medyadan birbirlerini takip etmeyi de bırakması, ayrılık iddialarını kuvvetlendirmişti. Yollarını ayırdıkları söylenen çiftten 22 yaşındaki Lisaveti Karibskaya, ülkesi Ukrayna'ya dönmüştü.