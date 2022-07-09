Beşiktaş'ta yeni transferler Weghorst ve Muleka antrenmana çıktı
Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonuna hazırlanan Beşiktaş'ta yeni transferler Weghorst ve Muleka antrenmana çıktı.
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 09.07.2022- 14:47 Güncelleme Tarihi: 09.07.2022- 15:23
Yeni transferler, Jackson Muleka ile Wout Weghorst kampa katılarak sabah idmanına katıldı.
Antrenman öncesi oyuncular ve teknik ekip bayramlaştı.
Teknik Direktör Valérien Ismaël'in yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Bugün maçta oynayacak olan oyuncular duran top çalışması yaptı. Diğer oyuncular istasyon çalışması, pas ve 5'e 2 çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.