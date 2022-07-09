TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş ve Galatasaray istiyordu! Keita Balde Girona'ya gidiyor

Son dakika transfer haberleri: Transfer döneminde sık sık karşıya gelen Beşiktaş ve Galatasaray, Cagliari ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan Keita Balde için devreye girmişti. Daha sonrasında siyah-beyazlılar ileri uca 3 takviye birden yaparken, sarı-kırmızılılar ise bu bölgede sessiz kaldı. Fransız basını, Senegalli santrforun doğduğu ve futbolu öğrendiği ülke olan İspanya'ya gideceğini ve Girona'ya imza atacağını yazdı. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)

MEHMET GÖKSEL TAŞOVA| Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 09.07.2022- 19:31 Güncelleme Tarihi: 09.07.2022- 19:32