Beşiktaş'ın genç sol beki Rıdvan Yılmaz'ın Frankfurt'a transferi sonuca varmadı.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'tan Rıdvan Yılmaz kararı! Frankfurt'a transferi gerçekleşmemişti
Beşiktaş'ta son 2 sezondur gösterdiği performansla A Milli Takım'a kadar yükselen ve Avrupa devlerinin radarına giren Rıdvan Yılmaz için Eintracht Frankfurt devreye girmişti. Siyah-beyazlılarla 6.5 milyon Euro bonservis bedeli üzerinden anlaşan Alman ekibi, taksit konusunda anlaşamamış ve transfer belgesini Kara Kartal'a göndermemişti. Siyah-beyazlı yönetim, sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan genç sol bek için harekete geçti. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Takvim'in haberine göre; siyah-beyazlılar, Alman ekibi ile bonuslar dahil 6.5 milyon Euro'ya anlaşmıştı.
Bonservis konusunda anlaşan Kara Kartal, sonrasında ise sadece taksitlerle ilgili bir görüşme gerçekleştirmişti.