BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'tan Rıdvan Yılmaz kararı! Frankfurt'a transferi gerçekleşmemişti

Beşiktaş'ta son 2 sezondur gösterdiği performansla A Milli Takım'a kadar yükselen ve Avrupa devlerinin radarına giren Rıdvan Yılmaz için Eintracht Frankfurt devreye girmişti. Siyah-beyazlılarla 6.5 milyon Euro bonservis bedeli üzerinden anlaşan Alman ekibi, taksit konusunda anlaşamamış ve transfer belgesini Kara Kartal'a göndermemişti. Siyah-beyazlı yönetim, sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan genç sol bek için harekete geçti. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 09.07.2022- 06:40