Transferin gözde ismi Ersin Destanoğlu yeni takımına imza atıyor.



Fotomaç'ın haberine göre, uzun zamandır milli eldiveni transfer etmek isteyen Ligue 1 temsilcisi Nice kulübü, yeni teklifiyle siyah-beyazlıları ikna etti ve imza aşamasına geldi.



Ersin için Nice'ten gelen teklifleri reddeden Beşiktaş , sonunda Fransız ekibini istediği rakama çekmeyi başardı.



Nice, birinci kalecisi Walter Benitez'i PSV'ye gönderdikten sonra genç file bekçisinin transferinde vites artırdı.



Fransız basınının haberine göre; Nice, Walter Benitez'in takımdan ayrıldıktan sonra Ersin Destanoğlu için bir kez daha Beşiktaş'ın kapısını çaldı.



Siyah-beyazlılar ile birçok defa görüşen Fransız ekibi son yaptığı teklifin üzerine çıktı.



7 MİLYON EURO'YA ANLAŞILDI!

Beşiktaş, Ligue 1 ekibi ile 7 milyon euro bonservis bedelinde anlaştı.



İki kulüp Ersin Destanoğlu için bonuslarda da anlaşırsa transfer tamamlanmış olacak.