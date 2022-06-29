Transferin gözde ismi Ersin Destanoğlu yeni takımına imza atıyor.
Fotomaç'ın haberine göre, uzun zamandır milli eldiveni transfer etmek isteyen Ligue 1 temsilcisi Nice kulübü, yeni teklifiyle siyah-beyazlıları ikna etti ve imza aşamasına geldi.
Ersin için Nice'ten gelen teklifleri reddeden Beşiktaş , sonunda Fransız ekibini istediği rakama çekmeyi başardı.
Nice, birinci kalecisi Walter Benitez'i PSV'ye gönderdikten sonra genç file bekçisinin transferinde vites artırdı.
Fransız basınının haberine göre; Nice, Walter Benitez'in takımdan ayrıldıktan sonra Ersin Destanoğlu için bir kez daha Beşiktaş'ın kapısını çaldı.
Siyah-beyazlılar ile birçok defa görüşen Fransız ekibi son yaptığı teklifin üzerine çıktı.
7 MİLYON EURO'YA ANLAŞILDI!
Beşiktaş, Ligue 1 ekibi ile 7 milyon euro bonservis bedelinde anlaştı.
İki kulüp Ersin Destanoğlu için bonuslarda da anlaşırsa transfer tamamlanmış olacak.
TRANSFER HABERİ: Ersin Destanoğlu Beşiktaş'a veda ediyor! İşte yeni adresi
Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin radarına girmişti. Uzun zamandır milli eldiveni transfer etmek isteyen Ligue 1 temsilcisi Nice, yeni teklifiyle siyah-beyazlıları ikna etti ve imza aşamasına geldi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Transferin gözde ismi Ersin Destanoğlu yeni takımına imza atıyor.