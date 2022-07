Beşiktaş'ın Cezayirli futbolcusu Rachid Ghezzal, siyah-beyazlı takımın hücum hattına Cenk Tosun, Jackson Muleka ve Wout Weghorst'u transfer etmesinin kendisini sevindirdiğini söyledi.

Siyah-beyazlı takımın Avusturya'da yaptığı yeni sezon kampında soruları cevaplayan Ghezzal, gerçekleştirilen transferlerin başarı isteğini ortaya koyduğunu dile getirdi.

"Kulübün başarılı olma isteğini bu tür iyi isimlerle göstermesi çok önemli." diyen Ghezzal, şunları söyledi:

"İyi oyuncular geldi, bazı iyi oyuncularımız da gitti. Bu sene yeni gelen oyuncuların bazılarını zaten tanıyorum. Onlarla oynayacağım için çok heyecanlıyım. Beraber çalışma fırsatı bulacağız, yaklaşık bir ay idman yapacağız, hazırlık maçları oynayacağız. Bu süreçte birbirimizi daha iyi tanıyacağız ve daha iyi bir uyum oluşturacağız. Çok kaliteli isimler geldi ve bu yüzden ben gerçekten mutluyum. Beşiktaş zaten her zaman iyi isimler alan büyük bir takım. Beraber çalışıp, lige en iyi şekilde başlayacağız. Bir kere yaşadığım şampiyonluğu tekrar yaşamak için gerçekten çok heyecanlı ve hırslıyım."

Yeni sezonu coşkuyla beklediğini söyleyen Cezayirli oyuncu, "Transferlerimizin hepsiyle oynayacağım için heyecanlıyım. (Romain) Saiss'i önceden tanıyorum. Cenk'i (Tosun) de tanıyorum. Şampiyon olduğumuz sene beraber oynamıştık. Önceden oynadığım, alışık olduğum ve birbirimizi tanıdığımız için Cenk'in gelmesi beni sevindirdi. Sadece yeni gelenler değil, şu an takımda olanlar, sözleşme uzatanlar ve gençler de var. Bu sezon öncesi ciddi anlamda çok heyecanlı ve coşkuluyum. Çok iyi bir sezon geçireceğimize inanıyorum. Önümüzdeki sezon bizimle beraber olacak gençler var. Bazıları sahada görev alacak. O yüzden tam takım olarak ciddi anlamda iyi işler yapacağımızı biliyorum." diye konuştu.

"BU SEZON ÇOK GOL ATAN BİR TAKIM OLACAĞIZ"

Yeni transferlerden Wout Weghorst'un hava topu hakimiyetindeki yüksek istatistiğine dikkat çeken Ghezzal, "Hücum anlamında daha farklı varyasyonlarla, daha farklı taktiklerle gol aramamız bizim için çok önemli olacak. Daha fazla şans bulacağız, daha fazla fırsat yakalayacağız. Onun bu istatistiği çok önemli. Tabii ki diğer oyuncularımızın da katkısıyla, bence bu sezon çok gol atan bir takım olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş'ın geçen sezonki performansını değerlendiren Ghezzal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Spesifik olarak bazı şeyleri açıklamak, nedenler sunmak zor. Geçen sezona çok iyi oyuncular transfer ederek başladık. Çok büyük beklenti vardı. Kişisel olarak da ben hem kendimden hem takımdan çok daha fazla iyi şey ve başarı bekliyordum. Beşiktaş her girdiği kulvarda şampiyonluk için en üst seviyede yarışır. Bu zaten Beşiktaş'ın doğasında vardır. Belki bu çok iyi, çok kaliteli oyuncularla sahada bir uyum yakalayamadık. İstenilen seviyede iyi oynayamadık. O yüzden bazı şeyler zor oldu. Tabii ki Şampiyonlar Ligi süreci çok zordu. O kulvarda kötü bir süreç geçirmemiz, bizi zihinsel olarak bir anlamda aşağı çekti. Trabzonspor'un ligde çok iyi gitmesi de etkiledi. Tüm bu faktörler birleşince, geçen sezon kötü geçti ama takım olarak hep en iyisini vermek zorundayız."

"BATSHUAYI VE LARIN HAKKINDA ASLA KÖTÜ BİR ŞEY SÖYLEYEMEM"

Beşiktaş'a transfer olduğu ilk sezonda ligi 17 asistle tamamlayan, geçen sezonu ise 7 asistle bitiren Ghezzal, eski takım arkadaşları Michy Batshuayi ve Cyle Larin'in bu konuda suçlamadığını söyledi.

Forvet bölgesinde oynamanın zor olduğunu vurgulayan siyah-beyazlı oyuncu, şunları kaydetti:

"Bir önceki sezonda yaptığım 17 asist, harika bir rakamdı. Geçen sene 7 asistim oldu. Evet düşüş var ama herhangi bir şekilde 'Şu yüzden oldu.' diye bir açıklama yapamam. Bana düşen sahada elimden gelenin en iyisini yapmak. Geçen yıl takım olarak iyi değildik. Bu herkesi etkiledi. Önemli olan son dakikaya, son ana kadar mücadele etmek. Bu sezon daha iyisini yapacağımı biliyorum. Tek başıma yapmam da yeterli değil. Futbol beraber oynanan kolektif bir oyun olduğu için başarı da birlikte kazanılır. Takım iyiyse ben de başarılıyım. Takım kötüyse ben de başarısızım. İki yıl önce inanılmaz bir sezon geçirmiştik. Yani şampiyon olduğumuz sezon ciddi anlamda işler rayında gitmişti. Aboubakar ve Larin iyi sezon geçirmişlerdi. Takım iyiydi. Paslarım da gole dönüştü. Yaptığımız her şey işe yarıyordu o zaman. Şansımız yanımızdaydı. Batshuayi ve Larin çok yetenekli, kaliteli oyuncu. Bazı pozisyonlardan yararlanamadılar, gol atamadılar. Normalde atacakları gollerdi. O kalitede olmalarına rağmen tamamen şanssızlıktan kaçırdıkları goller vardı. Geçen sezon asist sayımın düşük olması asla Batshuayi ve Larin'le alakalı değil. Futbolda bunlar olur. Geçen sezon zaten takım olarak kötüydük. Forvet, bence futboldaki en zor mevki. Çünkü iyi bir kariyeriniz varsa, sizden beklenti çok artıyor. Beklenti çok arttığı için de bazı durumlarda tepkiyle karşılaşabiliyorsunuz. Ben geçen sezonki takım arkadaşlarım Batshuayi ve Larin hakkında asla kötü bir şey söyleyemem. Çok yetenekli, kaliteli oyuncular. Her şeylerini verdiler. Bazen gol kaçabiliyor, olmayabiliyor. Ellerinden geleni yaptılar. Çok iyi karakterli, iyi oyuncular. Taraftarımız da geçen sene bizi çok iyi destekledi. Başarısızlık olmasına rağmen geçen sezon çok iyi mücadele ettiler bizim için, destek oldular."

"BAŞARILI OLACAĞIMA İNANIYORUM"

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Valerien Ismael'in bu sezon oynatmayı planladığı 3-4-3 sistemindeki kendi rolü ile ilgili konuşan Ghezzal, "Her sisteme uyum sağlamak zorundayız. 3-4-3 sisteminde bu sezon on numara pozisyonunda daha çok oynayacağımı düşünüyorum. Daha serbest şekilde hücum oyuncularımıza pozisyon oluşturmaya çalışacağım." açıklamasında bulundu.

Yeni görevinde daha çok mücadele edeceğini anlatan Ghezzal, "Tabii bunun bir de topsuz yönü var. Topsuz oyunda da takımla bütünlük anlamında belirli görevlerim var. O yüzden hocamızın bana vereceği her görevi layıkıyla yerine getirebileceğime inanıyorum. Şu an takımın bu sisteme nasıl uyum sağlayacağı, sistemin takıma uygunluğu önemli. Ben de burada hocamın bana vereceği görevleri en iyi şekilde yapacağımı biliyorum. Kariyerim boyunca genelde sağ kanatta oynadım. On numara tabii ki benim için farklı pozisyon ama bu sistemde hocamın vereceği her görevi takım için yerine getireceğim. Bunda da başarılı olacağıma inanıyorum." şeklinde konuştu.

Siyah-beyazlı takımı gençleştirme projesine değinen Ghezzal, bu projede kendilerine de görev düştüğünü belirterek "Bence bu çok mantıklı ve iyi bir proje. Ben de zaten Olimpik Lyon'un bu tarz bir projesinden gelmiş oyuncuyum. Genç takımlardan gelmiş biriyim ve kulübümüzün yaptığı bu proje çok doğru. Ancak genç oyuncuların çok çalışması lazım. Çok yetenekli oyuncular var. Biz de büyükleri olarak onlara profesyonel kariyerin zor olduğunu, fedakarlık gerektirdiğini, çok çalışmaları gerektiğini aktarmalıyız. Onlar da bunun bilinciyle çok çalışarak yeteneklerini geliştirmeliler." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni sezon öncesi siyah-beyazlı taraftarlara mesaj veren başarılı oyuncu, şunları kaydetti:

"Rosier iki yıl önce geldiğinde, 'İnşallah Beşiktaş şampiyon.' demişti. Ben de onu söyleyebilirim. Sözünü vereceğim tek şey; sahada savaşan, her zaman her şeyini veren bir takım görecekleri. Yeni oyuncularımız ve yeni bir sistemimiz var. Önümüzde bir ay var. Aslında çok kısa bir süre değil ve bir ay içerisinde iyi hazırlanacağız. İyi adapte olacağız. Zaten Beşiktaş olarak biz her maça kazanmak için çıkacağız. Onlara sabredin diye bir istekte bulunamam çünkü her şeyin en iyisini hak ediyorlar. Biz onlara en iyisini vermek için savaşacağız. Bunun sözünü veriyorum."

Avusturya kampını değerlendiren Ghezzal, "İstanbul'daki hazırlık süreci ile idmanlar buraya gelmeden önce epey yoğun ve ağır geçmiş. Ben de daha yeni katıldım. Sıkı ve ağır idmanlara başladım. Sezona çok iyi bir giriş yapmak için çok çalışmalıyız. Zaten buradaki herkes, her oyuncu çalışmaya hazır. Kamp ortamı çok iyi. İyi bir takım ruhu var. O yüzden her şey çok iyi gidiyor. Beşiktaş zaten kulüp kültürü gereği hep bir aile ortamına sahiptir. Biz oyuncular olarak burada birbirimizi kardeş olarak görüyoruz. Aile olarak gördüğümüzü de yeni katılan her oyuncuya hissettiriyoruz. O yüzden her zaman takımdaki arkadaşlık ortamı en üst seviyede." şeklinde görüş belirtti.

Uzun yıllar İstanbul'da yaşamak istediğini aktaran Ghezzal, "İstanbul'da yaşamak benim ve ailem için çok keyifli. Zaten Müslüman bir ülke Türkiye. Bu anlamda da adaptasyonum çok iyi oluyor. Yani her şey harika, mükemmel. Umarım uzun yıllar İstanbul'da yaşarım." dedi.

Beşiktaş'ta çalıştığı teknik adamları tek bir kelime ile anlatması istenen Cezayirli futbolcu, Sergen Yalçın için "Efsane", Önder Karaveli için "Tutku", Valerien Ismael için "Hırs" ifadesini kullandı.

Kurban Bayramı mesajı da paylaşan Ghezzal, "Tüm Müslüman alemine, herkese iyi bayramlar diliyorum. Umarım kestikleri kurbanlar Allah tarafından kabul edilir. Aileleriyle, sevdikleriyle çok iyi bayramlar diliyorum herkese." diye konuştu.