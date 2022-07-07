Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Romain Saiss, Gedson Fernandes, Cenk Tosun ve Wout Weghorst'tan sonra Jackson Muleka'yı da resmen renklerine bağladı.
22 yaşındaki oyuncunun bonservisi için siyah-beyazlıların kasasından 3.3 milyon Euro çıkacak.
Genç golcüye 5 yıl sözleşme imzalanırken, sezon başı ise 1 milyon Euro net ücret verilecek.
İşte o açıklama:
Profesyonel Futbolcu Jackson Muleka Kyanvubu'nun transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Standard de Liege SA Kulübü'ne net 3.350.000 Euro transfer bedeli ödenecektir.
Oyuncu ile 2022-2023 sezonundan başlamak üzere beş sezon için sezon başına net 1.000.000 Euro ödenecek şekilde anlaşmaya varılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.