BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş Jackson Muleka'yı resmen açıkladı! İşte sözleşme detayları

Transfer döneminde adından sıkça söz ettiren Beşiktaş, bir isimde daha mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar bonservisi Standard Liege'de bulunan Jackson Muleka için 3.3 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceğini açıkladı. Ayrıca Muleka'yla 5 yıl sözleşme imzalayan Kara Kartal, oyuncuya da her yıl 1 milyon Euro net ücret ödeyecek. | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 07.07.2022- 20:03 Güncelleme Tarihi: 07.07.2022- 20:12