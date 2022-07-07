Beşiktaş, gelecek sezonun hazırlıklarına başladı.
BEŞİKTAŞ HABERİ: Besar Gudjufi kampta neden yer almadı? O gerçek ortaya çıktı
Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, sürpriz bir gelişme yaşandı. Siyah beyazlıların Makedonya'dan transfer ettiği genç futbolcu Besar Gudjufi'nin kampta yer almaması şaşkınlık yaratmıştı. Gudjufi'nin kampta olmama nedeni ise ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Süper Lig devi, yeni sezon hazırlıklarının ilk kısmını TFF'nin Riva'daki tesislerinde yapmıştı.
Siyah beyazlılar, ikinci etap kamp çalışmaları için Avusturya'nın Salzburg kentine gitti.