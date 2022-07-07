"FORVETTE SIKINTI ÇEKMEYİZ"

Arkadan gelen golcüler için yorumun nedir? Veliaht golcü kim?

"Bir ara hiç forvet çıkmıyordu. Burak ağabey ile ben vardım. Şimdi birçok isim var. Performanslarıyla iyi işler yapan Serdar Dursun var. O pozisyonda sıkıntı olacağını düşünmüyorum gelecek senelerde."

"YURT DIŞINA FORVET GÖNDEREMEDİK"

"Burak ağabey çok geç yaşta gitti, Enes erken yaşlarda gitti. Ben ise orta yaşlarda gittim. Yurt dışına fazla forvet gönderemedik. Stoper ve orta saha daha fazla ürettik. Çağlar, Merih gibi isimler gitti. Artık gelecek senelerde daha fazla golcü vereceğiz. Benfica maçını unutamıyorum. Canlı izleyenler bana o durumu anlatırken gözleri doluyor. Devre arasında maça girmiştim. 3-0 yenik durumdayken, taraftarlarımız bizi alkışladı. 12. adam motive etti. Normal bir gol atsaydım geri dönüş olmayabilirdim. Öyle bir gol attım ki takım da motive oldu. 5 dakika daha olsa daha farklı olurdu. O maç benim aklımdan hiç çıkmayacak. Unutamadığım maçlardan biri."