Beşiktaş'ın tekrar kadrosuna kattığı Cenk Tosun, BeIN Sports'a çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Cenk Tosun'un sözleri...
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Cenk Tosun'dan Wout Weghorst sözleri! Mario Gomez'e benzetti
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Everton ile sözleşmesi sona eren eski oyuncusu Cenk Tosun'u tekrar kadrosuna katmıştı. Deneyimli forvet teknik direktör Valerien Ismael'den hedeflerine, istediği forma numarasından yeni transfer Wout Weghorst'a kadar birçok konuda çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
"EVİME GERİ DÖNDÜM"
"İyiyim, güzelim, yorgunum. Ama çok güzel geçiyor günler. Çok güzel bir duygu yaşıyorum. Kısa bir tatile çıkmışım gibi. Yuvama, evime, beni Cenk Tosun yapan yere döndüm. Çok mutluyum.
"İNGİLTERE'YE BÜYÜK UMUTLARLA GİTTİM"
"Çok büyük umutlarla İngiltere'ye gittim. Premier Lig'i her zaman hayal ediyordum. Üzülerek de gittim bir taraftan. Beni Cenk Tosun yapan kulüpten ayrılmak kolay olmadı. Yeni macera başkadı. Her şey güzel gidiyordu. Hoca değişimleri ve sakatlıklar beni etkiledi. Performansımda dalgalanmalar oldu. Ama çok güzel bir tecrübe oldu. Daha güçlü, daha tecrübeli bir Cenk geldi. Gaziantepspor'dan buraya geldiğim hırsla geldim. Yine açım. Şampiyonluk ve başarılara açım. Bu sene çok katkı vermeyi düşünüyorum. Hepsi çok değerli hocalar. Ancelotti Şampiyonlar Ligi'ni kazanan hoca. Hepsiyle çok iyi anlaştım. Ama en çok şey katan Ancelotti oldu diyebilirim. Saha içinde ve saha dışında iyi bir insandı. Çok paylaşımcıydı. Sadece futbol değil, futbol dışında da bazı şeyler öğretti bana."