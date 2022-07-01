TRANSFER HABERİ: Cenk Tosun yeniden Beşiktaş'ta! İşte sözleşme şartları

Beşiktaş transfer haberi: Şu ana kadar Romain Saiss ve Gedson Fernandes transferlerini açıklayan siyah-beyazlılarda gözler forvet transferine çevrildi. Bu bağlamda Beşiktaş eski oyuncusu Cenk Tosun'la yeniden anlaşmaya vardı. İşte milli golcüyle yapılan o sözleşmenin detayları... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 01.07.2022- 06:40