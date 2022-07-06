Gelecek sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Beşiktaş transferde durmak bilmiyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Okay Yokuşlu ve Tayfur Bingöl'ün menajeri konuştu!
Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan ve özellikle hücum hattını güçlendiren Beşiktaş, orta saha bölgesini de güçlendirme kararı aldı. Siyah-beyazlılar Alanyaspor'dan Tayfur Bingöl ve bonservisi elinde olan Okay Yokuşlu'yu gündemine alırken, 2 oyuncunun menajerliğini yapan Batur Altıparmak'tan önemli açıklamalar geldi. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Üst üste hamlelerle kadrosunu güçlendiren Kara-Kartal, girişimlerine devam ediyor.
Son olarak siyah-beyazlılar, uzun süren pazarlıklar sonucu Wout Weghorst'a imza attırmıştı.