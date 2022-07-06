Beşiktaş'ın Benfica'dan transfer ettiği Gedson Fernandes, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.
BEŞİKTAŞ HABERİ: Gedson Fernandes'den Galatasaray soruna flaş yanıt! "Geçmişle ilgili..."
Beşiktaş haberi: Siyah-beyazlı takımın yeni transferi Gedson Fernandes açıklamalarda bulundu. Portekizli yıldız, eski takımı Galatasaray'la ilgili yöneltilen soruya flaş bir yanıt verdi. İşte o sözler... (BJK spor haberi)
Galatasaray ile ilgili yöneltilen soruya cevap veren Gedson, "Geçmişle ilgili konuşma taraftarı değilim. Şu an diyebileceğim en net şey, şu an Beşiktaş'ın oyuncusuyum ve bundan dolayı çok mutluyum." dedi.
İşte Portekizli yıldızın röportajından öne çıkanlar…