Beşiktaş Kulübü, Burnley'de forma giyen santrfor Wout Weghorst'un kiralandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Beşiktaş'ın yeni transferi Wout Weghorst imza sonrası konuştu! "Kalbimin sesini dinledim"
Önümüzdeki sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, Burnley'den Wout Weghorst'u 1 yıllığına kiraladığını açıkladı. Siyah-beyazlılara imza atan Hollandalı golcü, "Biraz zaman aldı ama buna değdi. Kalbimin sesi daha önemliydi. Doğru bir karar olduğunu söyledi." ifadelerini kullandı. | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, oyuncunun kulübü Burnley'e kiralama ücreti ödenmeyecek.
Beşiktaş, 29 yaşındaki Hollandalı oyuncuya ise yıllık 2 milyon 800 bin Euro garanti ücret ve 200 bin Euro performans primi ödeyecek.