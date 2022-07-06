BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'tan orta sahaya Aissa Laidouni hamlesi! Talep edilen bonservis...

Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, transferde de çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlılar kadrosunu 5 isimle güçlendirirken, Fransız basını flaş bir iddia ortaya attı. Habere göre Kara Kartal, Ferencvaros'ta forma giyen orta saha oyuncusu Aissa Laidouni için harekete geçti. İşte kulübünün talep ettiği bonservis bedeli ve son gelişmeler... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 06.07.2022- 20:44