TRANSFER HABERİ: Burnley'den Beşiktaş'a Wout Weghorst şartı! İşte o madde

Beşiktaş'ın her konuda anlaşmaya vardığı ancak henüz resmi sözleşme imzalamadığı Wout Weghorst'la ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İngiliz ekibi Burnley'nin, yıldız futbolcunun sözleşmesine zorunlu satın alma opsiyonu kaydurmak istediği ve sürecin bu yüzden uzadığı öğrenildi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)