Beşiktaş, uzun süredir ikna etmeye çalıştığı Wout Weghorst'la anlaşmaya varmıştı.
Yıldız oyuncunun önümüzdeki hafta içinde resmi imzaya gelmesi beklenirken, transferde flaş bir gelişme yaşandı.
İngiliz basınında yer alan habere göre, Hollandalı golcünün kulübü Burnley'nin, Weghorst'un Beşiktaş'a kiralanmasına 'evet' dediği ancak sözleşmeye zorunlu satın alma opsiyonu koydurmak istediği kaydedildi.
Weghorst'un, Beşiktaş'a kiralık olarak gelmesinde pürüz bulunmezken, iki kulübün satın alma opsiyonu konusunda görüşmelerine devam ettiği ve transferin resmen duyurulmama sebebinin bu olduğu kaydedildi.
29 yaşındaki forvetin, Burnley ile sözleşmesi 2025 yılında sona erecek. Burnley'nin de Weghorst'u yaz transfer döneminde Beşiktaş'a satarak bonservis geliri elde etmeyi planladığı öne sürüldü.