Beşiktaş kamp için Avusturya'ya geldi

Son dakika Beşiktaş haberleri: Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, ikinci kamp dönemi için Avusturya'ya geldi. (BJK spor haberi)

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Salzburg'a gelen siyah-beyazlı ekip, daha sonra kara yoluyla 16 Temmuz'a kadar kamp yapacağı Bad Haring bölgesindeki oteline geçti.

Avusturya'ya takımdan önce gelen teknik direktör Valerien Ismael kafilede bulunmazken, yeni transferler Gedson Fernandes ve Cenk Tosun ile Eintracht Frankfurt'a transferi henüz netleşmeyen Rıdvan Yılmaz da kadroda yer aldı.

Sezonun sona ermesinin ardından milli takım kamplarına katıldıkları için izinli olan Romain Saiss, Rachid Ghezzal ve Georges-Kevin N'Koudou, kampa yarın katılacak.

Beşiktaş'ın görüşmelere başlandığını açıkladığı Hollandalı futbolcu Wout Weghorst'un ise takıma daha sonra dahil olmasının planlandığı belirtildi.

Siyah-beyazlı kulübün 31 kişilik kamp kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Emre Bilgin, Utku Yuvakuran, Göktuğ Baytekin, Valentin Rosier, Welinton Souza, Francisco Montero, Serdar Saatçı, Aytuğ Batur Kömeç, Badra Cisse, Umut Meraş, Rıdvan Yılmaz, Emrecan Terzi, Necip Uysal, Atiba Hutchinson, Kartal Kayra Yılmaz, Salih Uçan, Emirhan İlkhan, Josef De Souza, Gedson Fernandes, Necati Bilgiç, Berkay Vardar, Abdullah Aydın, Ajdin Hasic, Kenan Karaman, Tyler Boyd, Emirhan Delibaş, Oğuzhan Akgün, Cenk Tosun ve Semih Kılıçsoy.