TRANSFER HABERİ: Emrecan Uzunhan Beşiktaş'ta!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'tan flaş bir hamle geldi. Siyah beyazlılar, İstanbulspor'dan Emrecan Uzunhan'ı kadrosuna kattı. Beşiktaş, Emrecan için 2 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJ Kspor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 04.07.2022- 23:14 Güncelleme Tarihi: 04.07.2022- 23:19