Beşiktaş golcü transferinde Cenk Tosun'un ardından bir hamle daha yaptı.
Beşiktaş'ın yeni transferi Wout Weghorst'tan taraftara mesaj!
Beşiktaş uzun süredir kadrosuna katmak istediği Hollandalı yıldız Wout Weghorst ile anlaşma sağladı. Transferde mutlu sona ulaşan siyah beyazlılar, 29 yaşındaki oyuncuyu İstanbul'a getirdi. Havalimanında coşkuyla karşılanan Weghorst, terminal çıkışında açıklamalarda bulundu. Weghorst, taraftara mesaj gönderdi. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş golcü transferinde Cenk Tosun'un ardından bir hamle daha yaptı.
Siyah-beyazlılar, İngiliz ekibi Burnley'de forma giyen Wout Weghorst'un kiralanması konusunda anlaşma sağladı.
Hollandalı golcüyü 1 yıl kiralayan Beşiktaş, Burnley'e herhangi bir ücret ödemeyecek.