Beşiktaş, uzun süredir beklenen golcü transferini gerçekleştirdi. Siyah beyazlılar, Hollandalı golcü Wout Weghorst'la her konuda anlaşmaya vardı. Kartal'ın yeni forveti, anlaşma sonrası İstanbul'a indi. İşte o görüntüler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Transferde yeniden atağa kalkan Beşiktaş, dördüncü takviyesini gerçekleştirdi. Geçtiğimiz sezon anlaşılan ve bu sezon resmi imzayı atan Gedson Fernandes'in ardından, Romain Saiss'i renklerine katan Kartal, eski golcüsü Cenk Tosun'la da yeniden anlaşmıştı.

Uzun süredir Hollandalı santrfor Weghorst ve kulübü Burnley ile görüşmelerini sürdüren yönetim, transferi mutlu sonla bitirdi. Her iki tarafla da anlaşma sağlayan siyah-beyazlılar, 29 yaşındaki hücum oyuncusunu İstanbul'a getirdi.

ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ!

Beşiktaş'ın yeni transferi Wout Weghorst, Atatürk Havalimanında coşkuyla karşılandı. Siyah-beyazlı atkıyı boynuna geçiren Hollandalı golcü ilk üçlüsünü çektirdi.

Wout Weghorst, sağlık kontrolleri sonrası resmi imzayı atacak. Yıldız futbolcu, sözleşmeye imza atar atmaz ayağının tozuyla Beşiktaş kampına katılacak.

Futbol kariyerinde 396 resmi maçta görev yapan Weghorst, 163 gol ve 47 asistlik performans sergiledi.

Hollandalı santrfor, ülkesinin milli takımında 14 karşılaşmada sahaya çıktı ve 3 gollük katkı verdi.